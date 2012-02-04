-Mardin'de 3 dilde Mevlit programı düzenlendi MARDİN (A.A) - 03.02.2012 - Mardin'de Mevlit Kandili dolayısıyla 3 dilde program düzenlendi. Mardin Köylerini Tanıtma ve Dayanışma Derneği (MARKÖYDER) tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla merkeze bağlı Boztepe köyünde Türkçe, Kürtçe ve Arapça olmak üzere 3 dilde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi. MARKÖYDER Başkanı İbrahim Bilgiç, yaptığı açıklamada, Mevlit Kandili nedeniyle 3 dilde program düzenlediklerini belirterek, ''Özellikle bölgede yaşanan şiddetin sona ermesi ve barışın tesisi için bu gecede hep birlikte dua edildi. Hangi dilden veya dinden olursa olsun insanlar hepsi kardeştir. Şiddet ve gözyaşı hiç kimseye fayda sağlamaz. Bu mübarek günde Kürdü, Arabı, Türkü, Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlit Kandili'nde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı'' dedi.