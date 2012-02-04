T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin'de 3 dilde Mevlit programı düzenlendi MARDİN (A.A)

04 Şubat 2012 01:13

-Mardin'de 3 dilde Mevlit programı düzenlendi MARDİN (A.A) - 03.02.2012 -  Mardin'de Mevlit Kandili dolayısıyla 3 dilde program düzenlendi.  Mardin Köylerini Tanıtma ve Dayanışma Derneği (MARKÖYDER) tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla  merkeze bağlı Boztepe köyünde Türkçe, Kürtçe ve Arapça olmak üzere 3 dilde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi. MARKÖYDER Başkanı İbrahim Bilgiç, yaptığı açıklamada, Mevlit Kandili nedeniyle 3 dilde program düzenlediklerini belirterek, ''Özellikle bölgede yaşanan şiddetin sona ermesi ve barışın tesisi için bu gecede hep birlikte dua edildi. Hangi dilden veya dinden olursa olsun insanlar hepsi kardeştir. Şiddet ve gözyaşı hiç kimseye fayda sağlamaz. Bu mübarek günde Kürdü, Arabı, Türkü, Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlit Kandili'nde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24