Mardin'de 24 kişinin cenazesi toprağa verildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki saldırıda hayatını kaybeden 44 kişiden 24'ünün cenazesi toprağa verildi.



Bilge köyünde nişan törenin yapıldığı Cemil Çelebi'nin evine uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 44 kişiden otopsileri yapılan 24 kişinin cesedi gruplar halinde Bilge Köyüne getirildi.



Hayatını kaybeden 24 kişinin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Hasan Duruer, Mazıdağ Kaymakamı Aytaç Akgül, ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Öte yandan, ölenlerden 4 kişinin cenazesi Diyarbakır'a, köy imamı Hacı Kazım Bozan'ın cenazesi Ankara'nın Beypazarı ilçesine gönderildi.



Mardin Devlet Hastanesinde bekletilen 15 cesedin ise otopsi işleminin tamamlanmasının ardından Bilge köyüne getirilerek toprağa verileceği bildirildi.



Mazıdağı Kaymakamlığı defin işleminin gece de sürebileceği ihtimali üzerine mezarlık çevresinin aydınlatılması için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

