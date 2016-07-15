Mardin'de 22 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'in merkez Artuklu, Mazıdağı ve Derik ilçelerinin 22 köy ve mahallesinde bugün sabah 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada söz konusu bölgelerde HPG'ye yönelik operasyon düzenleneceği bildirildi.

Yasak getirilen köy ve mahalleler şöyle:

"Mazıdağı ilçesine bağlı olan; Konur, Meşeli, Yalınağaç, Armağan, Atalar, Ürünlü, Yevri, Simak, Kırmızıgöl, Ulutaş Mahalleleri, Artuklu İlçesi'ne bağlı olan; Haydar, Cevizlik, Akbağ, Harabel Mahalleleri, Derik İlçesi'ne bağlı olan; Hisaraltı, Alagöz, Pınarcık, Aşağımezra, Yukarımazra, Bozok, Kelek, Çayköy Mahalleleri bağlı birimleri ve kırsal alanları"