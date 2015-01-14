Mardin'de 2 polis yaralandı

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde yolu kapatıp MOBESE kameralarını kıran PKK'nın gençlik yapılanması polise ses bombası, molotof ve havai fişek attı. Şarapnel parçalarının isabet ettiği 1 başkomiser, 1 polis olmak üzere 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Nusaybin'in Abdulkadirpaşa Mahallesi Şirin Bulvarı üzerinde toplanan PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyeleri yolu trafiğe kapatıp, MOBESE kameralarını kırdı.



Grup, olay yerine gelen polis ekiplerine de ses bombası, molotof ve havai fişek attı. Olaylarda ses bombalarının şarapnel parçalarının isabet ettiği 1 başkomiser ile 1 polis memuru olmak üzere 2 güvenlik görevlisi yaralandı.



Yaralı polisler Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaylar sırasında atılan molotofun isabet ettiği TOMA aracı alev aldı. Yanan araç yine TOMA'ların müdahalesiyle söndürüldü.

Polis yolu kapatan YDG-H'lileri gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale edip dağıttı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 200 metre mesafede meydana gelen olaylarda kullanılan gaz bombası rüzgarla beraber hastane önünde de etkili oldu. Hastaneye giden aralarında hamile kadın ve çocukların da bulunduğu vatandaşlar gazdan etkilendi.