T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin'de 2 polis yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polise atılan ses bombası ve molotof kokteylinin isabet ettiği iki polis yaralandı

14 Ocak 2015 01:12

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde yolu kapatıp MOBESE kameralarını kıran PKK'nın gençlik yapılanması polise ses bombası, molotof ve havai fişek attı. Şarapnel parçalarının isabet ettiği 1 başkomiser, 1 polis olmak üzere 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Nusaybin'in Abdulkadirpaşa Mahallesi Şirin Bulvarı üzerinde toplanan PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyeleri yolu trafiğe kapatıp, MOBESE kameralarını kırdı.

Grup, olay yerine gelen polis ekiplerine de ses bombası, molotof ve havai fişek attı. Olaylarda ses bombalarının şarapnel parçalarının isabet ettiği 1 başkomiser ile 1 polis memuru olmak üzere 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Yaralı polisler Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaylar sırasında atılan molotofun isabet ettiği TOMA aracı alev aldı. Yanan araç yine TOMA'ların müdahalesiyle söndürüldü.

Polis yolu kapatan YDG-H'lileri gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale edip dağıttı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 200 metre mesafede meydana gelen olaylarda kullanılan gaz bombası rüzgarla beraber hastane önünde de etkili oldu. Hastaneye giden aralarında hamile kadın ve çocukların da bulunduğu vatandaşlar gazdan etkilendi.

 

ETİKETLER

mardinpolistomasaldırıpkkyaralıses bombası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24