Mardin'de 13 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Ömerli, Midyat ve Nusaybin ilçelerine bağlı 13 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, PKK'lıları etkisiz hale getirmek, bölgede PKK'lılar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde aranan şahısları yakalamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 25 Mayıs günü saat 10.00'dan itibaren Ömerli ilçesinin Göllü, İkitepe, Ünsallı ve Kovanlı, Midyat ilçesinin Kutlubey, Nusaybin ilçesinin Pınarbaşı, Çalıköy, Kuyular, Yavruköy, İlkadım, Karacaköy, Dallıağaç ve Doğanlı mahalleleri ile bağlı birimleri ve kırsal alanlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.

Söz konusu yasağın bugün saat 14.00'ten itibaren sona erdiği kaydedilen açıklamada, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı vatandaşlara teşekkür edildi.