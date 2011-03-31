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MARDİN'DE 13 KİŞİ TUTUKLANDI MARDİN (A.A)

31 Mart 2011 22:55

-MARDİN'DE 13 KİŞİ TUTUKLANDI MARDİN (A.A) - 31.03.2011 - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla aralarında BDP İlçe Başkanı Ö.T'nin de bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kızıltepe ilçesinde Özgürlük Meydanında kurulan ''demokratik çözüm çadırı'' adı verilen çadırda ve izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 23 kişiden 13'ünün tutuklandığı, 10'unun serbest bırakıldığı bildirildi. Son günlerde basında da yer alan BDP'nin organize ettiği demokrasi çadırlarının, amacı dışındaki faaliyetlerde bulunduğu belirtilen açıklamada, çadırın içinde ve yakın çevresinde kanunsuz gösteriler düzenlendiği, terör örgütü propagandası yapıldığı, çevreye rahatsızlık verildiği ve izin verilen sürenin aşıldığının tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: ''Hukuki şartlar çerçevesinde Kızıltepe'de kurulan çadır 28 Mart 2011 günü kaldırılmış ve konu yazılı ve görsel basında yer almıştı. Çadırın kaldırılması sırasında emniyet güçlerine mukavemet eden, engellemeye çalışan 23 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 10 şahıs cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda serbest bırakılmıştır. Sulh Ceza Mahkemesince, aralarında BDP Kızıltepe İlçe Başkanı Ö.T'nin de bulunduğu 13 şahıs terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı.''

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