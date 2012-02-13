Mardin'de 150 kiloluk patlayıcı ele geçirildi

T24 - Mardin'den Diyarbakır yönüne giden bir otomobilin bomba yüklü olduğunu belirleyen güvenlik güçleri, aracı takibe aldı. Araçta 150 kliloluk patlayıcı bulunurken, kaçan teröristlerden birinin öldürüldüğü açıklandı.

DHA'dfa yer alan yer alan habre göre; Mardin-Diyarbakır karayolunun 20'inci kilometresindeki Seyhan Jandarma Karakolu kontrol noktasında önlem alan güvenlik güçleri, bugün saat 15.00 sıralarında araca 'dur' ihtarında bulundu. Bunun üzerine otomobilde bulunan 2 terörist araçtan inerek, arkalarından gelen ve kendilerini takip ettiği iddia edilen başka bir araca binerek, hızla Diyarbakır yönüne doğru kaçtı.

4 kişiyi rehin aldılar

Güvenlik güçleri alarma geçerek takibe aldığı otomobil, karayolunda kıstırılınca, Diyarbakır'ın Çınar İlçesi Aktepe Köyü'ne girdi. Burada araçtan inen teröristlere güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında teröristler girdikleri bir evde 4 köylüyü rehin aldı.

PKK'lı teröristlerin çatışmaya girip 4 kişiyi rehin alması üzerine, köye Diyarbakır'dan helikopterle Jandarma ve polis Özel Harekat Timleri indirildi. Güvenlik güçleri burada girdikleri çatışmada 1 PKK'lıyı ölü, 1'ini de de yaralı olarak etkisiz hale getirirken, rehin alınan köylüler kurtarıldı.

Etkisiz hale getirilen PKK'lılarla birlikte 3 Kalaşnikof tüfek ve 1 tabanca ile bombalar ele geçirildi. Akçatepe Köyü'nde diğer teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlar sürdürülürken, köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Köye ayrıca çok sayıda ambulans sevkedildi.

Araçta 150 kilo bomba bulundu

PKK'lıların Mardin'in Seyhan Jandarma Karakolu kontrol noktasına yakın yerde terk ettikleri araçta bomba uzmanları arama yaptı. Karayolu her iki yönde trafiğe kapatılarak yapılan aramada, araçta tüplere bağlanmış ve patlatılmaya hazır durumda 150 kilo bomba bulundu.

Patlayıcı, yol kenarındaki boş araziye taşınarak, burada imha edildi.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak'ın açıklaması ise şöyle:

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin istikametinden geldiği yönünde istihbari bilgi alınan patlayıcı yüklü bir aracın güvenlik güçleri tarafından takibe alındığını söyledi.

Aracı durdurmak isteyen güvenlik güçlerinin, bu sırada başka bir aracın hızla kaçtığını fark ettiklerini belirten Toprak, kaçan ikinci bir aracın Çınar ilçesine bağlı Aktepe Köyü'ne geldiğinin tespit edildiğini anlattı.

Vali Toprak, ''Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve helikopterlerle özel harekat birlikleri gönderildi. Araçtan inerek kaçan iki teröristten biri güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada yaralı olarak ele geçirilirken, diğeri ise köyde 4 kişiyi rehin aldı. Yaralı terörist ambulansla Diyarbakır'a getirilerek tedavi altına alındı. Düzenlenen operasyonda rehineler sağ olarak kurtarılırken, çatışmaya giren terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerle birlikte çok sayıda el bombası ve silah bulundu. Bölgede çalışmalar sürüyor'' dedi.