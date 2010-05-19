Mardin yenileniyor

T24- Tarihi Mardin evlerinin kaçak ve sağlıksız yapılardan kurtarılarak turizme kazandırılması amacıyla Mardin Valiliği’nin görüşleri doğrultusunda başlatılan "Mardin Evleri Projesi" hayata geçiriliyor.



Toplu Konut İdaresi (TOKİ), kentsel yenileme projesi kapsamında, Mardin’de 1440 konut inşaa edecek. Tarihi ve yöresel mimariye uygun inşaa edilecek konutların ihalesi 1 Haziran’da yapılacak. TOKİ’nin inşa edeceği 1440 Mardin Evi, yöresel mimarinin özelliklerini yansıtacak ve binaların dış cepheleri, yörede yoğunlukla kullanılan Mardin taşıyla kaplanacak.



TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, "Tarihi Mardin Evleri Projesi", Nur Mahallesi’nde sit alanı olarak üzerinde tescilli yapıların bulunduğu yaklaşık bin 210 dönüm yüzölçüme sahip bölgede hayata geçirilecek. Bölgedeki tarihi özelliği olmayan binalar yıkılacak ve yörenin tarihi yapısına uygun olarak 1140 konut yapılacak.



TOKİ, Mardin Valiliği ve Mardin Belediyesi tarafından imzalanan "Mardin Kentsel Yenileme ve Restorasyon Projesi" kapsamında ortak bir komisyon kuruldu. Komisyon öncelikle kentsel yenileme alanındaki hak sahiplerini tespit ederek, tarihi doku ile uyumsuz yapıların kıymet takdirini yaptı. Toplam 4 bin 760 yapı üzerinde yapılan inceleme sonucunda 570 binanın tamamen, 860 binanın ise bir bölümünün yıkılmasına karar verildi. Mülkiyeti TOKİ’ye ait Mardin Merkez Nur Mahallesi 148 ve 149 numaralı parsellere yönelik mevzi imar planı taslak çalışması, Mardin Belediye Meclisi tarafından onaylandı.



TOKİ’nin desteğiyle, mevcut proje alanına ek olarak yine Mardin merkez Ensar, Saraçoğlu ve Evren mahallelerinde de kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. TOKİ tarafından yürütülen çalışma kapsamında, şehir halkının yaşam biçimi ve alışkanlıkları göz önüne alınarak konut tipleri tasarlandı.



Proje kapsamında, Mardin merkezde bin 440 adet konut ve 1 adet cami, Nur Mahallesi ve Kızıltepe’de 2 adet cami tamamlama inşaatları ile altyapı ve çevre

düzenlemesi işleri için ihale açıldı. Yer tesliminden itibaren 640 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi, 1 Haziran günü saat 15.00’te, TOKİ’de "açık ihale usulü" ile yapılacak.



Mardin’deki kentsel dönüşüm projesi kapsamında ise Mardin sit alanındaki 2 bin 500 beton yapı yıkılarak, ilk etapta 1140 konut olmak üzere, yerine toplam 3 bine yakın konut yapılacak. Yapımı tamamlanan konutların 700’üne evleri yıkılan ailelerin yerleştirilmesi öngörülüyor.



Projenin kamulaştırma bedeli 88 milyon lira





Kentsel dönüşüm projesi kapsamında toplam 4 bin 760 konut üzerinde yapılan inceleme sonucunda 570 binanın tamamen, 860 binanın ise bir bölümünün yıkılmasına karar verildi. Tamamı yıkılacak yaklaşık 570 adet yapı için 49 milyon 517 bin 780 lira, bir bölümü yıkılacak yaklaşık 860 adet yapı için ise 38 milyon 796 bin 244 lira olmak üzere toplam 88 milyon 314 bin lira kıymet taktir bedeli belirlendi.



Kamulaştırma bedelinin teminine yönelik olarak Mardin Valiliği ve Mardin Belediye Başkanlığı ile görüşmelerin sürdüğü, bu görüşmelerden sonra hak sahipleriyle görüşmelere başlanacağı belirtildi.