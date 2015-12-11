Mardin ve Van'da sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Mazıdağı, Ömerli, Savur ilçelerinde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Van'ın Erciş İlçesi'nde saat 18.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'in Kızıltepe, Nusaybin, Derik, Dargeçit, Mazıdağı, Savur ilçelerinde valilik kararıyla saat 17.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ilçelerde polis, camiler ve belediyelerden yapılan anonslarla halka duyuruldu.



Erciş'te de sokağa çıkma yasağı





Van Valiliği, olayların devam ettiği Erciş İlçesi'nde saat 18.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.