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BBC Türkçe

Mardin ve Siirt belediyelerine kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı, Siirt ve Mardin belediyelerine kayyum atandığını duyurdu. DBP'li belediyelere operasyon bu sabah da devam ettii. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya gözaltına alındı.

17 Kasım 2016 11:11

İçişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklamayla Mardin ve Siirt Belediyelerine kayyum atandığını duyurdu.

Dün tutuklanan Siirt Belediye Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yerine de Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın getirildi.

Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine de Mardin Valisi Musfata Yaman atandı.

Kürt siyasi hareketinin 40 yıllık deneyimli ismi Ahmet Türk, Barış ve Demokrasi Partisi'nin desteğiyle aday olduğu 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 52.2 oy alarak belediye başkanı seçilmişti.

Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülen "terör soruşturması" kapsamında bu sabah erken saatlerde Büyükşehir Belediye Binası'na gelen polis ekipleri binada arama yaptı.

Polis, Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Belediye Başkanı Bekir Kaya'yı da İpekyolu İlçesi'ndeki evinden alıp belediyeye götürdü.

Belediye binasında bir süre tutulan Kaya daha sonra gözaltına alındı.

Kaya ile birlikte 4 belediye yetkilisi daha polis tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bekir Kaya daha önce PKK'nın çatı örgütü KCK davasında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaya, 2012 yılında tutuklanmış, 1 yıl hapis yattıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Tunceli'de yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alından Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul ile HDP ve DBP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 12 kişi mahkemece tutuklandı.

Mardin ve Siirt ile birlikte Demokratik Bölgeler Partisi'nin 2014 yerel seçimlerinde kazandığı 10 il belediyesinden altısına kayyum atanmış oldu.

Kayyum atanan beldiyeler, Diyarbakır, Batman, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Mardin.

DBP'nin belediye yönetiminde olduğu diğer üç il ise Iğdır, Ağrı ve Bitlis.

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