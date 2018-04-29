Mardin ve Şanlıurfa'nın dövmeli kadınları

"Türkiye'nin dövmeli kadınları" başlıklı fotoğrafların ilkinde Mardin'de Kızıltepe'nin Dikmen köyünde torununu sallayan Hedla Göçmen gözüküyor.

Alakuş köyünde yaşayan 84 yaşındaki Ayşe Yusufoğlu, gençliklerinde anne sütü ve isi karıştırarak elde ettikleri malzemeleri iğneyle ellerine, yüzlerine ve bacaklarına işleyerek köylerindeki genç erkeklerin kalplerini kazanmaya çalıştıklarını söylüyor.

Urfa'nın bir köyündeki 87 yaşındaki Hulu Aydoğdu da dövmelerini gösteriyor. Genç kızlar etraflarındaki dünyadan güneş, ay veya tarak gibi imgeleri bedenlerine işliyor.

Hulu Aydoğdu, isi odun ateşinde kullanılan tencerelerin dibinden, sütü ise bebeklerini emziren annelerden aldıklarını anlatıyor.

84 yaşındaki Ayşe Yusufoğlu ve sağdaki kardeşi 82 yaşındaki Duri Yusufoğlu, Alakuş Köyü'nde akrabalarına dövme yapmayı öğretiyor.

70 yaşındaki Fatma Doğru, dövmelerini göstermek için böyle poz veriyor.

80 yaşındaki Senem Doğru'nun ellerinde de benzer bir dövme var.

Ayşe Yusufoğlu ve kardeşi Duri, dövmelerinden bahsederken gülüyorlar.

Dövmelerin renkleri yıllar içinde soluyor.

Kadınlar bacakları, ayakları ve ayak parmaklarına da dövme yapıyor.

Fotoğraflar: Ümit Bektaş (Reuters)