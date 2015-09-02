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Elazığ, Mardin ve Hakkâri'de güvenlik güçlerine saldırı; 4 polis yaralı

Elazığ'ın Karakoçan, Hakkâri'nin Şemdinli ve Mardin'in Derik ilçesinde güvenlik güçlerine PKK'lılarca saldırı düzenlendi

02 Eylül 2015 22:49

Elazığ, Mardin ve Hakkâri'de güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılarda 4 polis yaralandı.

Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi’ndeki Yeşilova Sınır Karakolu ve Umurlu 34. Hudut Taburu’na PKK’lılarca havan ve otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Mardin'in Derik ilçesinde de, PKK mensuplarınca yola döşenen mayının güvenlik güçlerini taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu iki özel hareket polisi hafif yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, saldırı saat 17.00 sıralarında gerçekleştirildi. PKK’lılar ilk olarak Irak sınırındaki Derecik Beldesi’nde konuşlu bulunan Yeşilova Karakolu Mamreşan üs bölgesine, ardından da Umurlu 34. Hudut Taburu’na havan ve otomatik silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıya Umurlu 34. Hudut Taburu ve Yeşilova Sınır Karakolu’ndaki askerler anında yoğun top atışıyla karşılık verdi. Top atışlarının yapıldığı bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

 

Mardin'de polise mayınlı saldırı

 

 

Mardin'in Derik ilçesinde, PKK mensuplarınca yola döşenen mayının güvenlik güçlerini taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu iki özel hareket polisi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinpınar Mahallesi'nde PKK'lılarca yola döşenen mayın, özel hareket polislerini taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda yaralanan iki polis, Derik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.

 

Elazığ'da 2 polis yaralı

 

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde PKK'lılar Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne otomatik silahlarla saldırı düzenledi. Açılan ilk ateşte 2 polis memuru yaralanırken, diğer görevlilerin karşılık vermesiyle bir süre çatışma yaşandı.

 

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