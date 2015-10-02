Mardin ve Hakkari'de güvenlik güçlerine saldırı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zırhlı askeri aracına el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Mardin'nin Ömerli ilçesinde ise, polis aracına uzun namlulu silah ve roketatarla saldırı yapıldı.

DHA’da yer alan habere göre, PKK mensupları tarafından Şemdinli -Yüksekova karayolunun 5. kilometresindeki Altınsu köyü Bermeş mevkisi yakınlarında yola döşenen el yapımı patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Olay sonrası araçta hasar meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle yolda oluşan çukur nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Mardin'de saldırı

Mardin'nin Ömerli ilçesinde ise PKK’lılar polis aracına uzun namlulu silah ve roketatarla saldırı düzenledi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Artuklu Karayolu üzerinde, özel hareket polislerine ait zırhlı aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca uzun namlulu silah ve roketatarla saldırı gerçekleştirildi.

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine saldırganların kaçtığı saldırıda can kaybı veya yaralanan olmadı.

Olay nedeniyle karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.