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Mardin ve Dicle Üniversitesi akademisyenleri hakkında da soruşturma başlatıldı!

Akademisyenler "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atmıştı

14 Ocak 2016 18:26

Diyarbakır ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılıkları, Güneydoğu'daki operasyonları ve sokağa çıkma yasaklarına tepki olarak "Suça ortak olmayacağız" başlıklı bir bildiriye imza atan Dicle Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenler hakkında soruşturma başlattı.

haber7.com'da yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" bildirisini ihbar kabul ederek, imzası bulunan Dicle Üniversitesinde görevli akademisyenler hakkında soruşturma açtı.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun "Terör örgütü propagandası yapmak", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" ve "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak" suçları kapsamında başlatıldığı kaydedildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının da aynı bildiride imzası yer alan Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) görevli akademisyenler hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

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