Mardin Valisi: Hain olduklarını yeni yeni öğreniyoruz

T24 - Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Türkiye’nin gelişmesini engelleyen bazı kamu ve kurumların eski yöneticilerini kastederek, "Kahraman olarak bildiklerimizin aslında hain olduğunu yeni yeni öğreniyoruz" dedi. Türkiye ekonomisinin çok iyi durumda olduğu için ekonomik değerlerin muassır medeniyetler seviyesine çıktığını belirten Vali Ayvaz, Atatürk’ün bu konudaki vecizesini kullanmaktan vazgeçtiğini söyledi.



Mardin Valiliği, GAP İdaresi ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliği ile gerçekleştirilen ’Yatırımcı Buluşmaları’ toplantısı Mardin’de başladı. Türkiye’nin dört yanından katılan ünlü marka ve firma temsilcileri, kente yatırım yapmak için Mardinli iş adamları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Hilton Garden Inn Oteli’nde düzenlenen toplantısıya Mardin Valisi Turhan Ayvaz, GAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Kölmek, DİKA Genel Sekreteri Abdullah Erin, işadamları ve özel sektör ile kamu temsilcileri katıldı.

"’70 Cent'e muhtacız' diye ağladığımız günler oldu"



Mardin Valisi Turhan Ayvaz, 30 yıl öncesindeki Türkiye’nin durumunu anlatırken, "70 cent’e muhtacız’ diye ağladığımız günler oldu. Başbakanlar, Cumhurbaşkanlarımız, bazı devletlere gidip 1’er milyar dolar için yalvarıyorlardı. Şimdi iş tam tersine döndü. Örneğin Türk-Amerika Derneği temsilcileri gelip Amerika’daki yatırım için desteklerini söylediklerini görüyoruz" dedi.



Bir zamanlar vize dahi vermek istemeyen ülkelerin şimdi ücretsiz arsa vaadinde bulunduğunu söyleyen Ayvaz, şöyle devam etti:



"Geldiğimiz nokta çok güzel. Aynı şekilde AB, acaba girelim mi girmeyelim mi noktasına geldik. Bunlar güzel gelişmeler. Bu gelişmeler elde edilirken, şimdiye kadar ülkemizde gemi, uçak helikopter yaptırtmayan yöneticilerin ve bazı kurumların bizi bu hale getirdiğini yeni öğreniyoruz. Bir zamanlar kahraman olarak bildiklerimizin aslında hain olduğunu yeni öğreniyoruz. Ülkemiz bu gelişmelerden sonra atılım yapmaya başladı."

Atatürk'ün vecizesini artık kullanmayacak



Türkiye’nin son 10 yıl içinde yaptığı ekonomik gelişmeler hakkında detaylı bilgi veren Vali Ayvaz, Türkiye’nin muassır medeniyetler seviyesine ulaştığı için Atatürk’ün bu konudaki vecizesini artık kullanmayacağını ifade ederek şöyle konuştu:



"Şu anda ülkemizin durumu fevkalade. Kalkınmaya baktığımız zaman Çin’den sonra ikinciyiz. Hemen hemen her sektörde, genelde ilk 3’e giriyoruz, alanımız olamayan sektörlerde dahi ilk 10’a girebiliyoruz dünya çapında. Dünya ekonomisinde de tek rakama doğru yükselmeye gidiyoruz. Önceden Atatürk’ün, ’Muassır medeniyetler seviyesine çıkacağız’ vecizesini kullanırdım. Şimdi artık kullanmıyorum. Dünya ülkelerinde 16-17 seviyede isek, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmışız demektir. Hedefimiz bundan sonra ilk 3’e girmek. Bu kapsamda biz Mardin için çeşitli planlamalar yaptık. Master planlarımızı yaptık. Hazine arazilerimizin yatırım alanlarına kadar hepsini belirledik. Mardin’in hızlı bir şekilde kalkınmasını arzu ediyoruz. Çeşitli teşvikler var. Mardin geleceği parlak. Şimdi 2-3 tane 5 yıldızlı otelimiz var. Bir kendin turizminin geliştiğinin göstergesidir bunlar. Yine 5, 4, 3 yıldızlı oteller yapmak isteyenler var. Bunlara arsa tahsis ediyoruz. Mardin’in turizm geliri çok daha artacak. Önümüzdeki yıl içerisinde yaklaşık 300 milyon dolar civarında bir iç hacim oluşturacağımızı tahmin ediyorum."



GAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Kölme, GAP Master Planı’nın belirlediği hedef ve büyüklüklere ulaşabilmek için öngörülen kamu yatırımlarının finansman ihtiyacının 2010 yılı itibari ile 42 milyar TL olduğunu söyledi. Kölme, "Proje genelinde 2010 yılı sonuna kadar 33.7 milyar lira harcama yapılmış ve nakdi gerçekleşme olarak yüzde 80 düzeyine ulaşmıştır.

Çukurova’dan daha büyük bir ova var elimizde. Bunun sulanmasıyla çiftçilerimiz yılda 3 ürün alabilecek. Türkiye’nin ve Avrupa’nın Ortadoğu’ya açılan kapısı olan bölgemiz, Türkiye’nin bazı bölgelerine göre daha avantajlıdır. Dinamik nüfus yapısı, tarımsal üretim kapasitesi, doğal kaynak zenginliği, hızla büyüyen pazar yapısı ve yatırımlara yönelik devlet yardımları, bölgeyi yatırımcılar açısından avantajlı kılmaktadır" dedi.



İşadamlarını Mardin’de bir araya getiren Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Erin, yatırımcıları bölgeye davet ederek, uzman ekipleriyle kendilerine hizmet vermeye hazır olduklarını dile getirdi.