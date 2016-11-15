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BBC Türkçe

Mardin Valisi: Derik Kaymakamı'na saldırıda 71 kişi gözaltında

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk öldürüldüğü saldırıyla ilgili 28'i kamu çalışanı 71 kişinin gözaltına alındığını, saldırının belediye ve kaymakamlık çalışanları tarafından yapıldığının değerlendirildiğini söyledi.

15 Kasım 2016 19:11

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün öldürülmesiyle ilişkili yürütülen operasyonda 71 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Yaman, gözaltına alınan 71 kişinin 28'inin kamu görevlisi olduğunu söyledi.

İlk belirlemelere göre saldırının bombalı kargoyla gerçekleştirildiğini belirten Yaman, bombalı paketin Kaymakam Safitürk'ün ofisine 8 Kasım'da belediye ve kaymakamlık personeli tarafından yerleştirdiğinden ve 10 Kasım'da da yine belediye ve kaymakamlık personelince uzaktan kumandayla patlatıldığından şüphelendiklerini belirtti.

"Olayın failleri olduğu bildirilen şahısların ve işbirlikçilerinin tamamı hâlâ gözaltında bulunmaktadır. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir" diyen Yaman, faillerin önce bir toplantı yaparak saldırı kararını aldıklarını düşündüklerini söyledi.

Sivil Savunma Birlikleri (YPS) üstlenmiş
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