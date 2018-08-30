Mardin, Şırnak ve Elazığ'da Zafer Bayramı coşkusu

Nezir GÜNEŞ- Sekvan KÜDEN- Erkan BAY/MARDİN, ŞIRNAK, ELAZIĞ, (DHA) - ZAFER Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü, Mardin, Şırnak ve Elazığ\'da düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Şırnak\'taki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, valilik bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Şehir Stadyumu\'nda, protokol üyeleri ve halkın katılımıyla süren programa Vali Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Hakan Yiğittürk, Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, Şırnak İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, kamu kurumlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda şiirlerin okunmasının ardından \'Zafer Koşusu\', jimnastik ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Vali Aktaş, Tuğgeneral Yiğittürk ve Başkan Bedirhanoğlu, koşuda dereceye girenlere ödüllerini verdi. Tören, askeri geçit töreninin ardından sona erdi.

MARDİN\'DE 30 AĞUSTOS KUTLAMASI

Mardin\'deki Zafer Bayramı kutlamaları ise Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunduğu törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile kent sakinleri katıldı. Program, daha sonra 21 Kasım Şehir Stadyumu\'ndaki törenle devam etti.

ELAZIĞ\'DA TÖREN

Elazığ\'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, öğretmenevi önünde başladı. Törene Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile çok sayıda kent sakini katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla devam eden tören, protokolün selamlaması ve askeri erkanın geçişiyle sona erdi.

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