"Mardin, Şırnak, Diyarbakır ve Hakkari valileri TSK'dan destek istedi!"

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, "Yeni süreçte asker de devrede olacak. Mardin, Şırnak, Diyarbakır ve Hakkari valileri, terörle mücadelede TSK'dan destek istediler" dedi. "Soğuk savaş döneminde Celal Bayar'ın, 'Bu kış Komünizm gelecek' uyarısı meşhurdu" diyen Selvi, "PKK'nın şehir savaşlarını başlattığı yerlere bakınca, 'Bu kış zor geçecek' demek mümkün. Çünkü PKK'ya yönelik operasyonlar, kış boyunca devam edecek" ifadesini kullandı.

Selvi'nin Yeni Şafak'ta "Rusya ile PYD’nin yeni ittifakı" başlığıyla yayımlanan (15 Aralık 2015) yazısı şöyle:

Suriye'de ilginç gelişmeler yaşanıyor.



Rusya ile PYD arasındaki işbirliği her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.



Şimdiye kadar Türkmenlere karşı mesafeli duran, “Seküler Kürt güçleri” diye her fırsatta PYD'yi parlatan ABD ise Rusya ile PYD arasındaki işbirliğini izlemeye aldı.



Irak ve Suriye'deki boşluktan yararlanıp, alanını genişleten bir örgüt PKK/PYD.

Irak'ta ABD'lilerle işbirliği yaptı.



Suriye'de önce Esed'le işbirliği yaptılar. Esed rejimi bazı bölgeleri savaşmadan PYD'ye devretti. PYD, aynı zamanda ABD ile de işbirliğini geliştirdi. Hatta öyle ki, IŞİD'le savaşan seküler Kürt güçleri imajı öylesine parlatıldı, öylesine parlatıldı ki, ABD de PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması için bir Yahudi düşünce kuruluşu üzerinden lobi yapılmaya başlanmıştı. Tabi PKK'nın aktardığı paralarla…



28 Mayıs tarihinde Haseke'de Esed güçleri, PYD ve IŞİD toplantı yaptı.

Başbakan Davutoğlu, ”Tutanaklarına kadar elimizde” dediği o toplantıda alınan kararları şöyle özetlemişti:

-Antik Palmira kenti IŞİD'e bırakıldı

-IŞİD, Tel Abyad'ı PYD'ye teslim etti.

-Türkiye'nin Halep ile irtibatının koparılması için Esed rejimi, Azez-Cerablus hattının kapatılmasını istedi.



Rusya'nın, Suriye'de operasyonlara başlamasıyla birlikte PYD ile Rusya arasındaki işbirliği ise hızla gelişiyor.

PYD, Rusya'da ağırlandı, Moskova'ya temsilcilik açmaları gündemde.

Ama asıl işbirliği sahada gerçekleşiyor.



PYD'nin kontrolündeki Kamışlı'da, Rusya büyük bir dinleme üssü kurdu. Tam burnumuzun dibinde ve Türkiye'yi de ağının içine alan bir dinleme üssü.



Haseke'de ise Rusya'ya askeri bir varlık sağlandı. Rusya, böylece Tartus Üssü'nden sonra Haseke'de bir askeri varlığa sahip oldu.

Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu işbirliğinin hızlandığı görülüyor.

Rusya ile PYD, Suriye'de, ”Ortak operasyon odası” kurdular.

Bu PYD-Rusya işbirliği açısından çok önemli bir hamle.



“Ortak Operasyon Odası”nda Rus komutanlar ile PYD'liler birlikte çalışacaklar. PYD'nin sahada elde ettiği istihbarat ile Rusya'nın İHA'larla topladıkları bilgiler burada değerlendirilip, operasyonel amaç için kullanılacak.



Rusya, Suriye'ye yerleştikten sonra Türkmenlere ve Özgür Suriye Ordusuna karşı yoğun operasyonlar yapıyor.

Rusya'nın şu ana kadar IŞİD'e yönelik bir operasyonu tespit edilmedi.



Rusların Halep, Humus ve Azez civarındaki muhalif gruplara yaptığı saldırıların istihbaratı PYD tarafından verilmişti.

Bu tespiti kim yaptı? Amerikalılar yaptı.



Şimdiye kadar rejim muhaliflerine karşı yapılan operasyonlara istihbarat desteği veriyordu. Şimdi stratejik bir hamle yapıldı. PYD ile Rusya,”Ortak Operasyon Odası” kurdu.



Daha önce ABD ile PYD arasında, ”Ortak Operasyon Odası” kurulmuş, Türkiye buna tepki göstermişti.



Rus uçağının düşürülmesinden sonra, PYD'ye, İran ve Rusya'nın yaptığı silah yardımındaki artış dikkati çekiyor. Rusya, geçen hafta PYD'ye 104 ton silah verdi. Kısa bir süre önce de Rus askeri kargo uçağı Halep'in Kuzey ucunda Şeyh Maksut bölgesinde PYD'ye 5 ton silah indirmişti.



Türkiye, PKK ile PYD'nin aynı örgütler olduğunu anlattı. PYD'ye verilen silahların PKK'ya gittiğini söyledi. ABD'yi ikna edemeyince, PYD'ye verilen silahların PKK'ya gitmesi durumunda vuracağını ilan etti.



ABD, Kürt kartını elinde tutma planı nedeniyle PYD konusundaki itirazlara hep kulak tıkadı. Ne zaman ki PYD, Rusya'yla işbirliğine girdi ABD uyanmaya başladı.



Hem Türkiye'nin PYD konusundaki itirazlarını dengelemek hem PYD'nin yanına Arapları ve Türkmenleri ekleyerek daha dengeli bir yapı ortaya çıkarmak için Demokratik Suriye Birlikleri diye bir yapılanmaya gitti.



PYD'nin Rusya'yla girdiği ilişkinin ABD'ye verdiği rahatsızlık, sahada mücadeleye yansımaya başladı.

Suriye'de kısa bir süre önce Türkmenler açısından önemli bir gelişme yaşandı. Daha doğrusu Türkmenlerle-ABD ilişkileri açısından önemli bir işbirliği sağlandı.



Türkmenlerden oluşan Sultan Murat Tugayları, kısa bir süre önce Cerablus'un Batısındaki Hercele bölgesindeki 4 köyü DEAŞ'ın elinden almıştı. Önceki gün de Türkmen Köyü olan Karaköprü, Sultan Murat Tugayları tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla DEAŞ'tan alındı. Operasyon sırasında 16 DEAŞ militanı öldürüldü, biri sağ olarak yakalandı.



Bu operasyon sonucunda elde edilen başarı önemli ama daha da önemlisi operasyon sırasında gerçekleşen işbirliği.



Operasyonda ABD öncülüğündeki Koalisyon güçleri İHA desteği veriyor. Bu sahada çok önemli bir adım. Çünkü şimdiye kadar koalisyon güçleri ilk kez bir operasyonda Özgür Suriye Ordusuna mensup bir gruba destek veriyor.



ABD'lilerin Sultan Murat Tugaylarına İHA desteği vermesinin arkasında PYD'nin Rusya ve İran'la girdiği işbirliğine yönelik bir tepki var mı? Var. Çünkü daha önce böyle bir destek sağlamamışlardı.



Peki, bu durumdan umutlanmalı mıyız?

Büyük bir heyecana kapılmaya gerek yok.

Çünkü ABD ile Rusya'nın, Suriye planlarının yüzde 80 oranında örtüştüğü biliniyor. Suriye konusunda ABD ile Rusya'nın gizli bir anlaşması olduğuna dair önemli kuşkular var.

Çünkü bu savaşın bitmesi istenmiyor

Çünkü Suriye üzerinden Ortadoğu yeniden şekillendiriliyor.



PKK- PYD'nin daha önce Irak ve Suriye'de ABD ile Suriye'de ise Rusya'yla geliştirdiği işbirliğinin en büyük yansıması Türkiye'de oluyor. Suriye'deki ateş bize sıçrıyor.



Kobani'de şehir savaşlarını öğrenen örgüt, strateji değişikliği yaptı, “Kırsal kökenli şehir savaşları konseptine” döndü.

Cizre'yi, Silopi'yi, Sur'u, Nusaybin'i, Silvan'ı, Yüksekova'ya Kobani'ye çevirmek için hendekler açtı, sokaklara barikatlar kurdu, şehir savaşlarına soyundu.



“PKK'nın, Kobani'de IŞİD'le giriştiği mücadelede öğrendiği taktikleri şimdilerde Türkiye'nin şehirlerine, kasabalarına taşıdığı görülüyor” diyen terör uzmanı Ali Nihat Özcan'a göre örgüt şimdi devlet otoritesinin erezyona uğradığı ”Kofullar” oluşturmanın peşinde. Sonra bu kofulları birleştirmek için mücadele edecekler. Kofullardan, Kantonlara giden yol böylece açılacak.



Yeni süreçte asker de devrede olacak. Mardin, Şırnak, Diyarbakır ve Hakkari valileri, terörle mücadelede TSK'dan destek istediler.



Soğuk savaş döneminde Celal Bayar'ın, ”Bu kış Komünizm gelecek” uyarısı meşhurdu. PKK'nın şehir savaşlarını başlattığı yerlere bakınca,”Bu kış zor geçecek” demek mümkün. Çünkü PKK'ya yönelik operasyonlar, kış boyunca devam edecek.