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Mardin şehidinin 12 gün sonra düğünü vardı

“Mardin’in dağlarında şehit düşen Mustafa'm, kırmızı kanlara boyanıp da kırmızı bayrakla yatan Mustafa'm”

27 Eylül 2016 11:44

Mardin’in Derik ilçesinde PKK'lılarca tuzaklanan patlayıcının asker ve korucuları taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Alparslan’ın 12 gün sonra düğününün olduğu ortaya çıktı.

Adanahaber'de yer alan habere göre; 78 yaşındaki baba İsmail Alparslan, “Oğlumu dün rüyamda gördüm hemen telefonla aradım. 'Oğlum seni rüyamda gördüm bir durum mu var' diye sordum. O da 'baba hiçbir şey yok merak etmeyin, isterseniz bir durum varsa hemen geleyim' dedi” diye konuştu.

75 yaşındaki anne Fikriye Alparslan ise, “Mardin’in dağlarında şehit düşen Mustafa'm, kırmızı kanlara boyanıp da kırmızı bayrakla yatan Mustafa'm” dedi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Alparslan'ın nişanlısı Yasemin ile 8 Ekim 2016 tarihinde düğün yapıp evleneceği öğrenildi.

Şehidin 6 kız kardeşi ve bir de erkek kardeşi olduğu, iki yıllık uzman çavuş olduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Alparslan'ın cenazesi yarın Kozan Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törenle defnedilecek.

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