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Mardin sanıklarının yakınları göç ediyor

06 Mayıs 2009 22:05

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki saldırıyı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tutuklanan 8 kişinin yakınları köyü terk ediyor.

Önceki gün 44 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından olayı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tutuklanan A.K.Ç, M.S.Ç, S.Ç, M.Ç, Ö.Ç, A.H.Ç, M.Ç. ve M.Ş.Ç'nin yakınlarının oluşturduğu 12 aile, göç etmeye başladı. Bu ailelerden bazılarının eşyaları araçlara yüklenerek, köyden ayrıldı.

Göç edenlerden Ahmet Çelebi, can güvenlikleri olmadığı için köyden ayrılmayı kararlaştırdıklarını belirterek, "Suçsuz olduğumuz halde bizi suçluyorlar. Jandarma olmasa bizi öldürecekler. Can güvenliğimiz kalmadı. Göç etmek zorundayız. Bizi kabul edecek yakınlarımızın yanına gidiyoruz" dedi.

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