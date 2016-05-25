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Mardin'in 3 ilçesinde sokağa çıkma yasağı!

15 mahallede ilan edilen yasağın ne zaman kaldırılacağı konusunda açıklama yapılmadı

25 Mayıs 2016 13:50

Mardin'in Ömerli ve Midyat ilçelerinde ve Nusaybin'in köylerinde 15 mahallesinde bugün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada yasağa ilişkin şöyle dendi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla,  Bölücü Terör Örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince 25.05.2016 Çarşamba günü saat 10:00 itibari ile  Ömerli İlçesi Göllü, İkitepe, Ünsallı, Kovanlı, Midyat İlçesi Kutlubey, Nusaybin İlçesi Pınarbaşı (Serikanya), Çalıköy, Kuyular, Yavruköy, İlkadım, Karacaköy, Dallıağaç ve Doğanlı mahalleleri, bağlı  birimleri ve kırsal alanlarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de sokağa çıkma yasağı 13 Mart'tan bu yana devam ediyor. 

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