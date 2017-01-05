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Mardin Ömerli Belediye Başkanı Süleyman Tekin tutuklandı

Tekin'le birlikte 4 kişi Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı binası nizamiyesine düzenlenen saldırı kapsamında gözaltına alınmıştı

05 Ocak 2017 14:10

Mardin Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığına düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan, aralarında Ömerli Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Tekin'le birlikte 4 kişi, Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığınca İlçe Jandarma Komutanlığı binası nizamiyesine bombalı araçla düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 27 Aralık 2016'da gözaltına alınmıştı.

Nöbetçi hâkimliğe çıkarılan 4 zanlı, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı binası nizamiyesine 23 Haziran 2016'da PKK'nın bomba yüklü araçla düzenlendiği saldırıda, bir TIR sürücüsü hayatını kaybetmiş, askerlerin de aralarında bulunduğu 16 kişi yaralanmıştı.

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