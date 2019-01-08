T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

MARDİN, (DHA) - MARDİN merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

08 Ocak 2019 16:18

MARDİN, (DHA) - MARDİN merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'mahrem\' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında örgütün \'mahrem\' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin, Mardin merkezli 8 ilde belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan haklarında yakalama kararı verilen 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MARDİN DHAMARDİNFethullahçı TerörParalel Devlet Yapılanması FETÖPDYMardin Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYMüdürlüğü Terörle MücadeleMardinOperasyondaGözaltına
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24