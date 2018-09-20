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Mardin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

MARDİN, (DHA)- MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde sorumlu oldukları tespit edilen 5 kişi tutuklandı

20 Eylül 2018 19:47

MARDİN, (DHA)- MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde sorumlu oldukları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde  \'Örgüt içerisinde sorumlu olan\' şeklinde konumlandırılmış 6 şüpheliye yönelik dün Mardin merkezli 4 ili kapsayan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Batman\'da Mesut S., Denizli\'den Ramazan K., Mardin\'de Yasin D., Halil İbrahim Y. ve Cuma B. isimli 5 şüpheli  Kom Şube Müdürlüğümüzdeki  işlemleri tamamlanmasının ardından bugün Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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