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Mardin merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 25 subay için yakalama kararı

MARDİN, (DHA) - MARDİN merkezli ve aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde sürdürülen soruşturmada 25 subay için yakalama kararı çıkarıldı

12 Ekim 2017 13:26

MARDİN, (DHA) - MARDİN merkezli ve aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde sürdürülen soruşturmada 25 subay için yakalama kararı çıkarıldı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY\'ye karşı yürüttülen çalışmaların devamı olarak askeri mahrem yapılanma içerisinde bulundukları tespit edilen toplam 25 subaya yönelik bugün sabah itibariyle; Mardin merkezli İstanbul, Ankara, Malatya, Burdur, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Adana, Bursa, Konya,  İzmir, Kocaeli ve KKTC olmak üzere eşzamanlı operasyon planlaması yapıldığı belirtilerek, bu sabah itibarıyla gözaltına alınacak değişik rütbelerde 25 subay hakkında yakalama ve arama çalışmalarına başladığı ifade edildi.

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