Mardin Kızıltepe’de patlama; 4 yaralı

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde bir pasajın zemin katında dükkanların bulunduğu bölüme kimliği belirsiz bir kişi tarafından el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Kızıltepe İlçesi’nin Yeni Mahallesi’nde bulunan Öz Muhaciroğlu Pasajı’nın zemin katına bugün saat 19.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından el yapımı patlayıcı atıldı.

Patlamanın etkisiyle pasajdaki birçok işyerinde hasar meydana gelirken yakında bulunan B.G., A.Ö., A.Ç. ve H.E., yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Saldırı ile ilgili polisin yaptığı ilk incelemede patlamanın el yapımı bomba ile gerçekleştirildiği belirlendi.

Aynı yerde ikinci saldırı

Öte yandan patlamanın meydana geldiği iş hanındaki pasaja daha önce de el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralanmıştı.