T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin Kızıltepe’de patlama; 4 yaralı

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi

Foto

19 Haziran 2016 23:13

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde bir pasajın zemin katında dükkanların bulunduğu bölüme kimliği belirsiz bir kişi tarafından el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Kızıltepe İlçesi’nin Yeni Mahallesi’nde bulunan Öz Muhaciroğlu Pasajı’nın zemin katına bugün saat 19.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından el yapımı patlayıcı atıldı.

Patlamanın etkisiyle pasajdaki birçok işyerinde hasar meydana gelirken yakında bulunan B.G., A.Ö., A.Ç. ve H.E., yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Saldırı ile ilgili polisin yaptığı ilk incelemede patlamanın el yapımı bomba ile gerçekleştirildiği belirlendi.

 

Aynı yerde ikinci saldırı

 

Öte yandan patlamanın meydana geldiği iş hanındaki pasaja daha önce de el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralanmıştı.

ETİKETLER

Mardinkızıltepepatlamayaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24