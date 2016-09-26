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Mardin Kızıltepe'de askeri aracın geçişi sırasında patlama; 4 şehit

Meydana gelen patlamada 8 asker yaralandı

26 Eylül 2016 12:48

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Derik Karayolu'na tuzaklanan el yapımı patlayıcı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 güvenlik görevlisi şehit oldu, 8 asker yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kızıltepe - Derik karayolunun Derik ilçe girişindeki Tepedağ Köyü yakınlarında, karayoluna daha önceden PKK’lılar tarafından döşenen patlayıcı, bugün saat 09.20 sıralarında askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile patlatıldı. 

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 2 güvenlik görevlisi şehit oldu. 8 askerin de yaralandığı patlamadan sonra bölgeye ambulanslar sevk edilirken, saldırıda yaralanan askerler Derik ile Kızıltepe ilçelerindeki Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda asker de sevk edildi ve geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 

Reuters haber ajansının iddiasına göre ise güvenlik kaynakları patlamada 11 askerin yaralandığını bildirdi. 

 

 

Doğan Haber Ajansı (DHA) olayın saat 09.30 sıralarında meydana geldiğini bildirdi. İlk bilgilere göre, PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

 

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