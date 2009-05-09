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Mardin katliamı failleri cezaevine getirildi

09 Mayıs 2009 19:39

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 44 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla tutuklanan biri çocuk 11 kişi, can güvenliği gerekçesiyle Gaziantep F Tipi Cezaevine sevk edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bilge köyünde 44 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin Mardin'de tutuklanan A.K.Ç, M.S.Ç, S.Ç, M.Ç, Ö.Ç, A.H.Ç, M.Ç, A.Ç. ve 14 yaşındaki M.Ş.Ç, A.Ç. ile A.Ç, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştu.

Can güvenlikleri nedeniyle başka bir ile nakledilmelerine karar verilen 11 zanlı, sabah saatlerinde Mardin Cezaevi'ne ait araçla güvenlik önlemi altında Gaziantep F Tipi Cezaevi'ne getirildi.

Zanlılar, can güvenliği gerekçesiyle aynı koğuşa alındı.

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