Mardin katliamı dünya basınında

Mardin'de maskeli dört saldırganın bir düğünü basarak çoğu çocuk ve kadın 44 kişiyi katletmesi dünya basınında geniş yankı buldu.



Reuters: Türkiye'nin güneydoğusunda bir düğünü basan otomotik silahlı dört kişi çoğu çocuk ve kadın 44 kişiyi öldürdü. Pazartesi gecesi meydana gelen saldırı Avrupa Birliği adayı modern Türkiye'nin tarihindeki en büyük katliam olarak tarihe geçti. İçişleri Bakanı Beşir Atalay olayın bir terör saldırısı olmadığını, iki aile arasındaki kan davasından kaynaklandığını açıkladı.



Haber tüm ayrıntılarıyla yer alırken, düğünü basan kişilerin köy korucusu oldukları belirtildi. Reuters'in haberinde, Türkiye'de 57 bin köy korucusunun bulunduğu, tartışmalı köy korucusu uygulamasının 1985'te başlatıldığı ve bu kişilerin devlet adına öldürme yetkisine sahip oldukları da belirtildi.



AP: Güneydoğu'da maskeli dört kişi otomotik silahlar ve el bombalarıyla bir düğün törenini basarak çoğu çocuk ve kadın 44 kişiyi katletti. Saldırıda gelin ve damatla birlikte 6 çocuk da hayatını kaybetti. Türk İçişleri Bakanı Beşir Atalay saldırıyla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Atalay ilk incelemelerde olayın bir terör saldırısı olmadığını, aileler arasındaki husumetten kaynaklandığını belirtti.



Mardin Belediye Başkanı Mehmet Beşir Ayanoglu'nun Chanel 24 televizyon kanalına yaptığı açıklamaya da yer veren AP, Belediye Başkanı'nın saldırıdan kurtulan iki kişiyle görüştüğünü de belirtti ve "İki maskeli kişinin düğün evini bastığını anlatan görgü tanıkları, akrabalarının cansız bedenlerinin yanına yatarak kurtulduklarını anlattılar" ifadesini kullandı.



AFP: Fransız haber ajansı, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a dayandırarak verdiği haberde, düğün baskınında 6'sı çocuk, 16'sı kadın toplam 44 kişinin öldürüldüğünü belirtti. Saldırının bir terör olayı olmadığı, iki aile arasındaki bir husumetten kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.



Der Spiegel: Türkiye'nin güneydoğusunda maskeli dört kişi el bombaları ve silahlarla bir düğünü basarak 40'tan fazla kişinin ölümüne neden oldu. Türk yetkililer saldırının kan davasından kaynaklandığını belirtiyor. Türk İçişleri Bakanı Beşir Atalay olayın bir terör saldırısı olmadığını açıkladı. Katliam sonrası 8 kişi gözaltına alındı.



Bild: Almanya'nın en yüksek trajlı gazetesi Bild haberi internet sayfasında 'Düğün töreninde katliam' başlığıyla verdi. Haberde Türkiye'nin güneydoğusunda bir köyde 4 maskeli saldırganın otomotik silahlarla gerçekleştirdiği katliamda 44 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Haberde İçişleri Bakanı Atalay'ın olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığını duyurduğu da vurgulandı.



N24: Alman haber kanalı N24 internet sitesinde "kan davası mı, yoksa politik birşey mi" diye soruyor. Reuters ve AP kaynaklı haberlerinde kan davası olabileceğini ve bu görüntünün modern Türkiye'yi yansıtıp yansıtmadığı konusunda insanların aklına soruların takıldığına yer veriyor

