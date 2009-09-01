Mardin katliamı davası yarın Çorum'da görülecek

Mardin'in Bilge köyünde 44 kişinin öldürüldüğü saldırıyı düzenledikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 11 tutuklu sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması, yarın saat 09.30'da Çorum Adalet Sarayı'ndaki Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonu'nda görülecek.

Saldırıyı düzenledikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan ve güvenlik gerekçesiyle Çorum'da yargılanmalarına karar verdiği 1'i çocuk 11 tutuklu sanık A.K.Ç, M.S.Ç, S.Ç, M.Ç, Ö.Ç, A.H.Ç, M.Ç, A.Ç, M.Ş.Ç, A.Ç. ile A.Ç, 8 Ağustos'ta Gaziantep F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti.

Bu sanıklardan 18 yaşından küçük olan M.Ş.Ç. ile ilgili soruşturma ayrı yürütülecek.

İddianameden...

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 43 sayfalık iddianamede, tutuklu 9 sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme" suçundan 36'şar kez, 7 çocuğun öldürülmesi suçundan 7'şer kez ve gebe olduğu bilinen kadını öldürmek suçundan da 1'er kez olmak üzere 44'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, tutuklu 9 sanığın, 4'ü çocuk 10 kişiyi de "kasten öldürmeye kalkışma" suçundan 200'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıklardan 18 yaşından küçük olan M.Ş.Ç. ile ilgili soruşturmanın ayrı yürütüldüğü kaydedilen iddianamede, evinde 6 adet el bombası bulunan Ahmet Çelebi hakkında da 17 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, olayın meydana geldiği Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde yapılan araştırmada, "maktuller ve aileleri ile şüpheliler ve aileleri arasında suçun işlenmesi açısından bir husumetin bulunmadığı"nın tespit edildiği kaydedildi.

Saldırı sırasında 5'i Kalaşnikof marka olmak üzere 6 uzun namlulu silah kullanıldığı, öldürülen Kerime Çelebi ile Emine Çelebi'nin cesedinde ve olay yerinde ele geçirilen 105 adet mermi kovanının da sanıklardan Abdulhakim Çelebi'ye geçici köy korucusu olması nedeniyle teslim edilen silahtan atıldığı belirlendi.

Ayrıca, olayın meydana geldiği Cemil Çelebi'nin evinin önünde ele geçirilen 31 mermi kovanının da sanıklar Mehmet Çelebi ve Mustafa Çelebi'ye ait olan silahlardan atıldığı tespit edildi.