Mardin katliamı davası bugün görülüyor

Mardin'in Bilge köyünde 7'si çocuk 44 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili açılan ve güvenlik gerekçesiyle Çorum'da görülmesi kararlaştırılan davanın ilk duruşması başladı. Duruşma basına kapalı yapılıyor.





Saldırıyı düzenledikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan ve güvenlik gerekçesiyle Çorum'da yargılanmalarına karar verdiği 1'i çocuk 11 tutuklu sanık A.K.Ç, M.S.Ç, S.Ç, M.Ç, Ö.Ç, A.H.Ç, M.Ç, A.Ç, M.Ş.Ç, A.Ç. ile A.Ç, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nden saat 09.05'de Çorum Adliye Sarayı'na getirildi.

Mahkeme Başkanı Turgut Bayraktar, sanıklar arasında bir çocuk bulunduğu için mahkemenin kapalı yapılacağını, basın mensuplarının duruşmaya alınmayacağını, yalnızca tarafların salonda bulunacağını bildirdi.

Bayraktar, duruşmanın, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "zorunlu kapalılık" başlıklı 185/1 hükmü gereğince kapalı yapıldığını belirtti.





Düzenleme "sanık 18 yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı yapılır, hüküm de kapalı duruşmada açıklanır" hükmünü içeriyor.

Sanıklardan 18 yaşından küçük olan M.Ş.Ç. ile ilgili soruşturma ayrı yürütülecek.

İddianameden...

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 43 sayfalık iddianamede, tutuklu 9 sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme" suçundan 36'şar kez, 7 çocuğun öldürülmesi suçundan 7'şer kez ve gebe olduğu bilinen kadını öldürmek suçundan da 1'er kez olmak üzere 44'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.





İddianamede, tutuklu 9 sanığın, 4'ü çocuk 10 kişiyi de "kasten öldürmeye kalkışma" suçundan 200'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıklardan 18 yaşından küçük olan M.Ş.Ç. ile ilgili soruşturmanın ayrı yürütüldüğü kaydedilen iddianamede, evinde 6 adet el bombası bulunan Ahmet Çelebi hakkında da 17 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, olayın meydana geldiği Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde yapılan araştırmada, "maktuller ve aileleri ile şüpheliler ve aileleri arasında suçun işlenmesi açısından bir husumetin bulunmadığı"nın tespit edildiği kaydedildi.

Saldırı sırasında 5'i Kalaşnikof marka olmak üzere 6 uzun namlulu silah kullanıldığı, öldürülen Kerime Çelebi ile Emine Çelebi'nin cesedinde ve olay yerinde ele geçirilen 105 adet mermi kovanının da sanıklardan Abdulhakim Çelebi'ye geçici köy korucusu olması nedeniyle teslim edilen silahtan atıldığı belirlendi.





İddianamede, olayın meydana geldiği Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde yapılan araştırmada, "maktuller ve aileleri ile şüpheliler ve aileleri arasında suçun işlenmesi açısından bir husumetin bulunmadığı"nın tespit edildiği kaydedildi.

Saldırı sırasında 5'i Kalaşnikof marka olmak üzere 6 uzun namlulu silah kullanıldığı, öldürülen Kerime Çelebi ile Emine Çelebi'nin cesedinde ve olay yerinde ele geçirilen 105 adet mermi kovanının da sanıklardan Abdulhakim Çelebi'ye geçici köy korucusu olması nedeniyle teslim edilen silahtan atıldığı belirlendi.







Ayrıca, olayın meydana geldiği Cemil Çelebi'nin evinin önünde ele geçirilen 31 mermi kovanının da sanıklar Mehmet Çelebi ve Mustafa Çelebi'ye ait olan silahlardan atıldığı tespit edildi.