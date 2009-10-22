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Mardin Jandarma İl Komutanı görevden alındı

Bilge Köyünde yaşanan katliama ilişkin soruşturma çerçevesinde, Mardin İl Alay Jandarma Komutanı görevden alındı

22 Ekim 2009 03:00

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, Mardin’in Mazıdağı İlçesi Bilge Köyünde yaşanan katliama ilişkin soruşturma çerçevesinde, Mardin İl Alay Jandarma Komutanının görevden alındığını bildirdi.

Üskül, bugünkü komisyon toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Mardin İl Alay Jandarma Komutanının görevden alındığı bilgisinin komisyonlarına geldiğini söyledi.

Soruşturmayı yürüten Jandarma Tuğgeneral Halim Tırkaz'ın istifasından sonra Mardin Jandarma Alay Komutanı Albay Alaattin Katı'nın görevine son verildi. Jandarmanın ağır eleştiriler aldığı katliam gecesiyle ilgili soru işaretleri hala çözülebilmiş değil.

Mardin'in Bilge Köyü'nde 44 kişinin öldürüldüğü katliamda, olayın jandarmayla ilgili kısmı hep tartışma konusu oldu. Çünkü o gece Jandarma 156 ihbar hattı sisteminin çalışmaması jandarmanın olay yerine geç gitmesiyle sonuçlanmıştı.

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