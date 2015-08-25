T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin İpek Yolu'na mayınlı saldırı

Uluslararası İpek Yolu'na düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken karayolunda ağır hasar meydana geldi

25 Ağustos 2015 16:04

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nden geçen uluslararası İpek Yolu'na PKK'lılarca tuzaklanan bomba uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Karayolunun Kızıltepe yönünde büyük hasar olurken saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA'da yer alan habere göre, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nden geçen ve Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'na giden, duble yol olan uluslararası İpek Yolu'nun Kızıltepe İlçesi yönüne, bir grup PKK'lılar tarafından dün gece bombalı saldırı düzenledi.

Karayolunun Nusaybin'deki Tepeüstü Mahallesi kesiminde menfeze tuzaklanan bomba gece yarısı uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Büyük gürültüyle patlayan bomba çevrede paniğe neden olurken saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. 

Büyük hasar meydana gelen karayolunun bir şeridi kullanılamaz hale geldi. Karayoluna bombalı saldırı ardından güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alarak karayolunu çift yönlü trafiğe kapattı. Karayolunda başka bomba olup olmadığını belirlemek için çalışmalara başlanmadan bölgeye frekans karıştırıcı Jammer'li araçlar getirildi. Bomba uzmanları dedektör köpeklerle karayolunda patlayıcı araması yaptı.

Yapılan aramada herhangi bir patlayıcıya rastlanılmadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ardından uzun araç kuyrukları oluşan duble karayolu diğer yönden çift yönlü trafiğe açıldı. 

ETİKETLER

ipekyolumayınmardinnusaybin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24