Mardin İpek Yolu'na mayınlı saldırı

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nden geçen uluslararası İpek Yolu'na PKK'lılarca tuzaklanan bomba uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Karayolunun Kızıltepe yönünde büyük hasar olurken saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA'da yer alan habere göre, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nden geçen ve Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'na giden, duble yol olan uluslararası İpek Yolu'nun Kızıltepe İlçesi yönüne, bir grup PKK'lılar tarafından dün gece bombalı saldırı düzenledi.

Karayolunun Nusaybin'deki Tepeüstü Mahallesi kesiminde menfeze tuzaklanan bomba gece yarısı uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Büyük gürültüyle patlayan bomba çevrede paniğe neden olurken saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Büyük hasar meydana gelen karayolunun bir şeridi kullanılamaz hale geldi. Karayoluna bombalı saldırı ardından güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alarak karayolunu çift yönlü trafiğe kapattı. Karayolunda başka bomba olup olmadığını belirlemek için çalışmalara başlanmadan bölgeye frekans karıştırıcı Jammer'li araçlar getirildi. Bomba uzmanları dedektör köpeklerle karayolunda patlayıcı araması yaptı.

Yapılan aramada herhangi bir patlayıcıya rastlanılmadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ardından uzun araç kuyrukları oluşan duble karayolu diğer yönden çift yönlü trafiğe açıldı.