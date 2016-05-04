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Mardin Derik'te jandarma karakoluna bombalı araçla saldırı; 1 asker şehit oldu, 2'si ağır 10 asker yaralı

Patlama bölgesine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi

04 Mayıs 2016 08:04

Mardin-Şanlıurfa karayolu üzerindeki Üçyol Jandarma Karakolu'na PKK'lılar tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 2'si ağır, 10 asker de yaralandı.

Saat 01.00 sıralarında, PKK'lılar bomba yüklü araçla saldırdı. Yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kızıltepe İlçesi'nden de hissedilen patlamada 1 asker şehit olurken, 2'si ağır, 10 asker de yaralandı. Patlamanın şiddetiyle karakola komşu olan Kovalı Köyü'ndeki bazı evlerde hasar oluştu.

Saldırının ardından bölgeye, çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralı askerler, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırının ardından güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon nedeniyle Derik-Viranşehir karayolu da trafiğe kapatıldı.

 

Valilikten açıklama

 

Saldırıyla ilgili Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mardin Şanlıurfa Karayolu üzerindeki Derik Üçyol Karakolu'na bölücü terör örgütü mensupları tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda, 1 askerimiz şehit olmuş, 2'si ağır, 10 askerimiz de yaralanmıştır" denildi.

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