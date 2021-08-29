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Mardin'de zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı

29 Ağustos 2021 23:32

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 ADA 111 ve 23 AFF 566 plakalı otomobiller ile sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Mazıdağı Üçyol mevkisi Mardin-Diyarbakır kara yolunda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

malatyakaza
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