Mardin'de iş cinayeti: Beton dökerken çöken binanın enkazında kalan işçi hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde beton dökerken çöken binanın enkazında kalan işçi Saim Toparlı hayatını kaybetti.

Mardin'in merkez ilçesi olan Artuklu ilçesine bağlı Kötek mahallesinde bulunan ve inşaatı devam eden bir inşaatta beton dökerken bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Beş işçinin çalıştığı binada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Enkaz altında kalan iki kişiden biri kendi imkanları ile kurtulurken enkaz altında kalan diğer işçi Saim Toparlı ise hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken enkazdan çıkan işçi ayakta tedavi edildi. İnşaatta AFAD ve İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.