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Mardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı

19 Ocak 2022 14:19

Mardin'de 8 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 tır, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

 

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