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Mardin Dargeçit'te zırhlı araca saldırı: 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralı

Hastaneye kaldırılan Ercan Hırçın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

08 Eylül 2015 22:58

Mardin’in Dargeçit ilçesinde, karayoluna yerleştirilen bombanın polis zırhlı aracının geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 37 yaşındaki Ercan Hırçın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Patlamada, biri ağır 3 polis de yaralandı. Doğan Haber Ajansı, saldırıyı PKK'nın yaptığını duyurdu.

Saldırı, Dargeçit İlçesi’nin girişinde bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İlçe emniyet amirliğine ait zırhlı araç ilçe girişinde seyir halindeyken yola tuzaklanan bombayı uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Şiddetli patlamada yaralanarak ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 polisten 2′sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Ağır yaralanan polis memuru 37 yaşındaki Ercan Hırçın, tedavi gördüğü Midyat Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

Saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Hastanedeki 3 polisin tedavisi ise sürüyor. Ercan Hırçın, Mardin’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Karabük’e uğurlanacak.

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