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Mardin Cezaevi TBMM gündeminde

BDP'li Ertuğrul Kürkçü, 67 kişilik koğuşa iki tuvalet düşen Mardin E Tipi Cezaevi’nde sağlık durumları giderek ağırlaşan hasta mahkumları isimleriyle gündeme taşıdı

12 Ekim 2012 17:57

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara


 
BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, kalabalıktan 281 mahkumun yatak sererek yerde yattıkları Mardin E Tipi Cezaevi’nde ağır sağlık sorunu yaşayan hasta mahkumları TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda gündeme taşıdı.

Hasta mahkumlar meselesinin Türkiye’deki birçok cezaevinde yaşanan ve mevzuat değişiklikleriyle çok rahat aşılabileceğine dikkat çeken Kürkçü, “Cezaevi sağlık biriminin ve Adli tıp kurumunun bu konuyla ilgili yaklaşımı genel olarak ya ‘cezaevinde ölüm’ ya da ‘ölüme birkaç gün kala salıverilme’ şeklindedir” dedi.

Sağlık sorunlarının Cezaevleri Alt komisyonu tarafından ayrıntılı biçimde incelenmesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Kürkçü, komisyonda, ellerindeki son verileri de komisyonda açıkladı. Buna göre;

Mürşit Aslan: Belden aşağısı tamamen felçli
Hüsamettin Ödenç: Lösemi hastası
Mesut Aslan: Kemik kanseri
İsmet Çardak: Miyopati, bel-boyun fıtığı, göz tansiyonu, varis
Ramazan Çetedir: Omirilik darbesinden dolayı felç tehlikesi, çene kemiği yok, ayak parmaklarının kesilmesi, hepatit-B
İzzet Turan: Ankilozan spondilit, bel fıtığı, kemik erimesi, mide ülseri, böbrek rahatsızlığı(taş ve iltihap), kronik bronşit
Sinan Hezel: Genetik cilt hastalığı

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