Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk tutuklandı

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, görevden alınması ve adliyeye sevk edilmesinin ardından bugün tutuklandı.

Gözaltı gerekçesi olarak, Ahmet Türk'e yönelik 'örgüt üyeliği' suçlamalarına işaret edilmişti.

Türk'e beş günlük avukat yasağı da getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı, 17 Kasım'da görevden aldığı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atamıştı.

Şu ana kadar DBP yönetimindeki toplam 34 belediyeye kayyum atandı.

Bunlar arasında üç büyükşehir (Diyarbakır, Van, Mardin) ve beş il (Batman, Hakkari, Şırnak, Siirt, Tunceli) belediyesi de bulunuyor.