T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk tutuklandı

Demokratik Bölgeler Partisi'nden Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Görevden alınan Ahmet Türk, DBP'ye operasyonlar kapsamında Pazartesi günü gözaltına alınmıştı.

24 Kasım 2016 19:57

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, görevden alınması ve adliyeye sevk edilmesinin ardından bugün tutuklandı.

21 Kasım'da gözaltına alınmıştı

Gözaltı gerekçesi olarak, Ahmet Türk'e yönelik 'örgüt üyeliği' suçlamalarına işaret edilmişti.

Türk'e beş günlük avukat yasağı da getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı, 17 Kasım'da görevden aldığı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atamıştı.

Şu ana kadar DBP yönetimindeki toplam 34 belediyeye kayyum atandı.

Bunlar arasında üç büyükşehir (Diyarbakır, Van, Mardin) ve beş il (Batman, Hakkari, Şırnak, Siirt, Tunceli) belediyesi de bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Demokratik Bölgeler Partisi Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet TürkGörevdenAhmet Türk DBPPazartesiMardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet TürkKasımAhmet TürkBakanlığıMardin Valisi Mustafa Yaman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24