Mardin Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiasını haberleştiren gazeteci Sedat Sur cezaevine girdi

*Hatice Kamer

Kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’ndeki bir yolsuzluk iddiasına ilişkin haberi nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezası verilen gazeteci Sedat Sur, bugün (19 Kasım 2018) cezaevine girdi.

Sur’un haberi Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atandıktan sonra kentte düzenlenen din konusundaki bir konferansta yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla ilgiliydi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci hakkında “kayyumu hedef gösterme”, “hakaret”, “örgüt propagandası” suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi ve 9 Kasım’da görülen duruşmada Gazeteci Sedat Sur’a 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Ceza bir yılın altında olduğu için Sur’un cezaevine girmemesi gerekiyordu. Bugün cezaevine teslim olan gazeteci Sur, evrakların ulaşması için gerekli süreyi cezaevinde geçirecek. Cezaevi önünde #Ozguruz canlı yayınında konuşan gazeteci Sur, cezaevinin insan doğasına aykırı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bu ülkede gazetecilik yapmanın, doğru yerde durmanın bedeli, ülkenin değişmesi gereken realitesi bu. Üzgünüm ama yorgun ve yılgın değilim.”

Gazeteci Can Dündar da kişisel sosyal medya adresi Twitter'dan Sedat Sur'un tutuklanmasını, "21. yüzyıldan bir Türkiye manzarası" sözleriyle eleştirdi.