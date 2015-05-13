Mardin bağımsız adayı Nuhoğlu'ndan 'oy baskısı' iddiasına yanıt

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya'nın isim vermeden "oy başına seçmene 500 ila 1000 lira ödeyerek, AKP’ye oy vermelerini engellemeye çalıştığını" öne sürerek hedef gösterdiği Mardin Bağımsız Milletvekili Adayı Şakir Nuhoğlu'ndan yanıt geldi. Nuhoğlu, "Hiçbir hukuk ve ahlâk kuralı ile bağdaşmayan, mesnetsiz, hayal ürünü iddialar ile şahsıma ve şahsım üzerinden halka yapılan iftira ve hakaretlere karşı tekzip, suç duyurusu ve tazminat haklarımı kullanacağım" dedi.

Nuhoğlu'nun açıklaması şöyle:

7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin yaklaşması ile birlikte artan gücümü gören bazı şahıs ve basın yayın organları birilerinden talimat alarak, hukuka ve ahlaka aykırı iddiaları ile hakkımda hakaret ve iftiralara varacak derecede mesnetsiz yazılar yazmaktadırlar.

Kendi hukuksuzluklarını unutturmak adına içinde bulundukları cendereye beni çekmeye çalışan bu şahıs ve basın yayın organlarına cevap vermek istemediğimi daha önce dile getirmiştim. Ne var ki; hakaret ve iftiraların şahsım üzerinden hizmetkarı olduğum halkımı rencide edecek boyuta gelmesi üzerine bir açıklama yapma gereği duydum.

Ben 1952 yılında Mardin'de doğdum. İlk orta ve lise eğitimimi Mardin'de sürdürdüm ve bu süreçten beri Mardin'de ticari hayatımı sürdürüyorum. Allah'ın inayeti ile çok sayıda sektörde başarılı oldum ve asla bu nimetleri suiistimal edip halkım ve çalışanlarım üzerinde bir baskı ve farklılık unsuru olarak kullanmadım. Aksine, bana verilmiş bu emanetleri en adil bir şekilde paylaştım.

Bu güne dek eğitim faaliyetlerini sürdürebilecekleri, dini vecibelerini yerine getirebilecekleri bir çok eseri Mardin Halkının hizmetine kıvançla sundum. Bunları herhangi bir karşılık beklemeden yaptım ve ömrüm yettiğince bu hizmetlerime Allahın izniyle devam edeceğim.

1999 yılında siyasi hayatıma Kabala Belediye Başkanlığı ile başladım. Halkımın teveccühü ile 2004 ve 2009 yıllarında da seçimi kazanarak üç dönem üst üste Kabala Belediye Başkanlığı görevimi onurumla başarılı bir şekilde ifa ettim.

Herkesçe bilinmektedir ki; Mardin'in Büyükşehir statüsü kazanması ile 2014 yerel seçimlerinde merkeze bağlı Artuklu ilçesi belediye başkanlığına Saadet Partisinden aday oldum. Mardin'in temel dinamiklerini doğru okuyup ve çağın modern gerekliliklerini göz önünde bulundurup partiler üstü bir seçim kampanyası ile Mardin'in tüm unsurlarının takdiri ve desteğini kazanıp %25 (18.000)'in üzerinde oy aldım.

2015 genel seçimleri için hiç bir partiden adaylık talebim veya teklifim olmadı. Sevgili halkımın yoğun destek ve talebi doğrultusunda 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Mardin bağımsız milletvekili adayı oldum. Adaylık sürecinden sonra halkımızın artan destek ve gücü birilerini rahatsız ediyor olmalı ki 2015 Genel seçimleri arefesinde şahsıma ve şahsım üzerinden halkımıza karşı organize olmuş kirli bir kampanya yürütülmektedir.

Bu şahıs ve basın yayın organları bilmedirler ki; Şakir NUHOĞLU’nu ve desteğini gördüğü halkımızı hiçbir şekilde onurlu bu mücadeleden geri döndüremeyeceksiniz. Biz halkımızla biriz ve bütün siyasi görüş ve ideolojilere eşit mesafedeyiz. Felsefemiz insandır.

Bu şahıs ve basın yayın organlarını Allah’a havale etmekle birlikte hiçbir hukuk ve ahlak kuralı ile bağdaşmayan, mesnetsiz, hayal ürünü iddialar ile şahsıma ve şahsım üzerinden halkımıza yapılan iftira ve hakaretlere karşı tekzip, suç duyurusu ve tazminat haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı görevini tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürüten basın ve Sayın Kamuoyu’nun takdirine arz ederim.