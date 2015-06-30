Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 14 öğretim üyesinin işine son verildi

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde, 14 yabancı öğretim üyesinin sözleşmeleri henüz bitmeden görevlerine son verildi. Görevlerine son verilen 14 hocanın 6'sı batılı ülkelerden, 5'i Kürt ve biri de Arap.

Evrensel'de yer alan habere göre, platform adına açıklamayı yapan Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Bor, 25 Haziran'da Artuklu Üniversitesi Rektörlük makamı tarafından farklı bölümlerde görev yapmakta olan 14 öğretim üyesinin görevlerine hukuksuz bir şekilde son verildiği söyleyerek, "Üniversite yönetiminin, üniversitemizin gurur kaynağı olan 14 uluslararası hocamızın işine son vermesine dair kararı keyfi ve tek tipleştirici uygulamaların yeni bir örneğini ve kaygı verici bir kanıtını teşkil etmektedir. Felsefe, Sanat Tarihi, Antropoloji, Doğu Dilleri, İktisat Bölümleri ile Turizm Yüksel Okulu ve Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Kültürü ve Arap Dili ve Kültürü bölümlerine tebliğ edilen yazıda söz konusu öğretim üyelerinin görevlerine son verilmesi ve görev sürelerinin uzatılmamasına gerekçe olarak YÖK'ün üniversiteye gönderdiği bir yazı gösterilmiştir. Güya söz konusu yazıda 'yabancı' öğretim üyesi sayısının üniversiteye ayrılmış olan kontenjandan fazla olduğu ve azaltılması gerektiği iddia edilmektedir. Oysa YÖK'ün bu şekilde katı bir kısıtlamasının olmadığı bilinmektedir. Kaldıki gelişmekte olan ve halen yerli ve uluslar arası öğretim elemanlarının alınmaya devam ettiği üniversitemizde böyle bir uygulama yasal ve yönetsel referanslardan uzak görünmektedir" dedi.

Sözleşmeleri bitmeden görevlerine son verildi

Bor, öğretim üyelerinin sözleşmeleri henüz bitmeden görev sürelerine son verilmesiyle ilgili olarak kendileriyle görüşülmediğini ifade ederek, öğretimin en az yüzde 30'u İngilizce olan Sanat Tarihi Bölümü'ndeki hocaların işten çıkarılması durumunda İngilizce Sanat Tarihi programının da son bulacağına dikkat çekti.

İşine son verilen 14 hocanın 6'sı batılı ülkelerden, 5'i Kürt ve birinin de Arap olduğunu belirten Bor, "Bu öğretim üyelerinin 3'ü savaştan dolayı ülkelerini terk etmiş, 8'i ise kadındır. Üniversite yönetimi bu kararıyla farklı akademik kültürlerden gelen akademisyenlere Mardin'e gelmemeleri, geldikleri takdirde geri gönderilecekleri şeklinde yabancı düşmanlığı ve cinsiyetçiliği çağrıştıran bir uygulama yaptıkları izlenimi verilmektedir" dedi.

Bor, uluslararası meslektaşlarına yönelik "antidemokratik, keyfi ve buyurgan" uygulamayı kınadıklarını ifade ederek, bu kararın bir an evvel düzeltilmesini ve hocaların görevlerine yeniden iadelerini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.