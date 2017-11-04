Mardan Palace Hotel'in elektriği de kesildi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, 1.4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel\'de borç nedeniyle başlayan sıkıntılar büyüdü. Geçen Ağustos ayının ilk haftasında rezervasyon alımlarını durduran, 5 yıldızlı otelin suyunun ardından elektrikleri de borç nedeniyle kesildi.

Antalya\'nın Aksu İlçesi Kundu oteller bölgesinde 2009 yılında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızların katılımıyla açılışı yapılan Mardan Palace Hotel, turizm sezonunun en yoğun olduğu ağustos ayının ilk haftalarında rezervasyon alımını durdurdu. Rezervasyon numarası arandığında \'Tesisimiz kapalı, dolayısıyla rezervasyon alamıyoruz\' yanıtı verilen otele, halen müşteri alımı yapılmıyor. Otel, hem kendi internet sitesinde hem de anlaşmalı internet sitelerinde \'satışa kapalı\' gözüküyor.

\'Turizmin Oscarları\' olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010\'da \'Dünyanın En Lüks Oteli\' seçilen Mardan Palace Hotel, daha önce de bazı banka borçları yüzünden icralık olmuş ve satışa çıkarılmıştı. Karşılıklı anlaşmalar ve mahkeme yoluyla satış kararı iptal edilen lüks otelin ekim ayı başında Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) tarafından yaklaşık 2 milyon TL\'lik borç nedeniyle suları kesildi. Lüks otelin suyundan sonra elektrikleri de ödenemeyen borçlar nedeniyle kesildi.

BORÇLARI YAPILANDIRILMIŞTI

Daha önce de otelin borcu nedeniyle AKEDAŞ tarafından elektrikleri kesilmiş ve borçların yapılandırılması neticesinde sorun çözülmüştü. Ancak borçların artması nedeniyle kapalı durumdaki otelde, bir süre önce elektriklerin de kesilmesi ardından jeneratörle ihtiyaç giderilmeye çalışıldı. Bir dönem bine yakın personelin de çalıştığı otelde neredeyse hiç çalışan kalmadığı da belirtildi. Çalışanların 4- 5 aylık ücretlerinin içeride kaldığı, birçok çalışanının da işi bıraktıktan sonra kalan paralarını alabilmek için dava açtığı, otelde çalışan olarak ise çok az sayıda güvenlik görevlisi kaldığı belirtildi.

180 BİN METREKARE ALANA KURULU

Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov\'un sahibi olduğu AST 1989 Group\'un, Türkiye\'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Otel, 180 bin metrekare alanda konumlandı. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace, İstanbul\'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi.



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