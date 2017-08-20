Marcos Alonso Tottenham'ı yıktı!

İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan, 2017-18 sezonuna kendi evinde 'şoke edici' 3-2'lik Burnley mağlubiyetiyle başlayan Chelsea, Tottenham deplasmanında Marcos Alonso'nun 2 golüyle 2-1 galip geldi.

Chelsea, 24. dakikada İspanyol sol bek Marcos Alonso'nun mükemmel frikiğiyle gol perdesini açtı. 26 yaşındaki oyuncunun uzak mesafeden falsolu ve çok sert kullandığı frikiği kaleci Lloris engelleyemedi: 0-1.

İlk yarı Chelsea'nin tek gollü üstünlüğüyle sonuçlanırken, 79'da Alvaro Morata'nın yerine oyuna giren Michy Batshuayi, 82'de kendi ağlarını sarstı ve durum eşitlendi: 1-1.

88'de Alonso tekrar sahneye çıktı. Vatandaşı Pedro'nun ince pasında iyi koşu yapan İspanyol oyuncu, şık bir vuruşla kendini 'günün kahramanı' ilan eden golü attı: 1-2.