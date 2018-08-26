Marco Fabian Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi 29 yaşındaki Meksikalı futbolcu Marco Fabian İstanbul'a geldi
Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen orta saha oyuncusu Marco Fabian, Fenerbahçe'ye transferi konusunda detayları görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Meksikalı oyuncunun sözleşmesindeki son pürüzleri çözeceği öğrenildi.
Yıldız futbolcunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
29 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe'yi takibe alması, transferin bittiği şeklinde yorumlanmıştı.
Fabian, Eintracht Frankfurt'un dün Freiburg ile oynadığı Bundesliga mücadelesinde kadroda yer almamıştı.
Geçen sezon Frankfurt formasıyla 9 resmi maça çıkan Meksikalı futbolcu 1 gol attı.