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Spor

MARCHİOL VODİ: 2

17 Kasım 2010 01:51

-MARCHİOL VODİ: 2 - ARKAS SPOR: 3 İZMİR (A.A) - 16.11.2010 - Voleybolda, GM Capital Erkekler Avrupa Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Arkas Spor, 2-0 geriye düştüğü müsabakada, deplasmanda Slovenya'dan Marchiol Vodi'yi 3-2 yendi.  Slovenya'nın Nova Gorica kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-23, ikinci seti 25-21 kaybeden Arkas Spor, üçüncü seti 27-25, dördüncü seti de 27-25 kazandı. Müsabakanın son setinde rakibini 15-9 geride bırakan Arkas Spor, toplamda 132 dakika süren karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.  Müsabakanın rövanşı 23 Kasım Salı günü saat 19.00'da, İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

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