Marcelo, sağlık kontrolü için Fransa'ya gidiyor

Beşiktaş forması giyen ve uzun süredir Fransız ekip Lyon'a transferi gündemde olan Marcelo, sağlık kontrolünden geçmek için Lyon'a gidecek. Tarafların transfer konusunda anlaşma sağladığı bildirilirken, oyuncunun TSİ 15.00'te Fransa'ya gideceği ileri sürüldü.

BeINSports'un haberine göre Lyon'a transferi söz konusu olan Marcelo, gün içerisinde Fransa'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, siyah-beyazlılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yapılması bekleniyor.

30 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, Portekizli yıldız Pepe'nin Beşiktaş'a transferi sonrası "Pepe ile birlikte çok iyi bir ikili olacağız. Fabri'ye top geçirmeyeceğiz, en rahat sezonlarından birini yaşayacak" açıklamasını yapmıştı.

Beşiktaş formasıyla 61 maça çıkan stoper, 5 gol kaydetti.