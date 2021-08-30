Marcao'yu satış listesine koyan Galatasaray'da hedef Kaan Ayhan

Transferde gençlere yönelen ve tam 22.5 milyon euro bonservis ödeyen Galatasaray, uzun süredir Beşiktaş’ın da gündeminde yer alan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Marcao’dan gelecek parayla milli futbolcuyu bitirecek.

Yaz transfer döneminde birçok oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'yu satış listesine ekledi. Fatih Terim'in Brezilyalı stoper yerine düşündüğü isim ise milli futbolcu Kaan Ayhan.

Fanatik gazetesinden Metin Karabaş'ın haberine göre, özellikle son iki transfer döneminde adı Aslan’la ciddi şekilde anılan Ayhan'la uzun bir süredir Beşiktaş da yakından ilgileniyordu. Marcao konusunu bu hafta içerisinde kesin olarak çözecek olan Cim Bom, oradan gelen parayla genç futbolcunun bonservisini alacak.

Ev bakmaya başladı

Başarılı oyuncunun kulübü Sassuolo’nun istediği yüksek bonservis bedelini aşağı çekmek adına bir süredir pazarlık halinde olan idareciler, 5 milyon euro gibi bir bedelle transfere nokta koyma düşüncesinde.

Napoli ile yapılacak görüşme sonrası Marcao’nun satışını gerçekleştirecek olan Galatasaray ardından da Kaan’ı resmen kadrosuna katacak. Daha önce bu konuda defalarca Terim’le görüşen Kaan’ın da Florya’dan ev bakmaya başladığı gelen haberler arasında.