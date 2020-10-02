Marcao'ya yeni sözleşme yapılacak

Marcao için Avrupa’nın çeşitli kulüplerinden teklifler gelirken, Galatasaray yıldız isimle sözleşme yenileme kararı aldı.



Radyospor’a açıklama yapan Marcao’nun menajeri Hugo Garcia, sarı-kırmızılı yönetimin Marcao ile sözleşme yenileyip, maaşında iyileştirme yapmak istediğini, bu nedenle kendisini görüşmeye çağırdığını ifade etti.

Jimmy Durmaz yolcu

Galatasaray’da gözden düşen ve gidecekler arasında gösterilen Jimmy Durmaz’ın Fatih Karagümrük ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen oyuncunun kısa süre içerisinde ligin yeni takımına katılacağı ifade edildi.